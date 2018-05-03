В Сыктывкаре мужчина повредил памятник рублю

Уточняется, что в дежурную часть УМВД России по Сыктывкару поступило сообщение от работника службы безопасности Нацбанка о том, что неизвестные повредили арт-объект "Знак рубля". Полицейские осмотрели место происшествия, изъяли записи с камер видеонаблюдения, установленных на близлежащих зданиях.

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность подозреваемого и задержали его. К повреждению объекта оказался причастен ранее судимый житель Сыктывкара 1996 года рождения. Злоумышленник дал признательные показания", — говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по статье "вандализм".

Арт-объект "Знак рубля" из стекла и металла был установлен на Стефановской площади в Сыктывкаре в 2015 году.