Полиция задержала подозреваемого в разрушении арт-объекта «Знак Рубля» в Сыктывкаре 

СЫКТЫВКАР, 3 мая. /ТАСС/. Сотрудники полиции Сыктывкара задержали подозреваемого в разрушении арт-объекта «Знак Рубля» в столице Республики Коми. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе МВД по Коми.
"Сотрудники полиции установили личность подозреваемого и задержали его, к повреждению объекта оказался причастен ранее судимый житель Сыктывкара 1996 года рождения. Злоумышленник дал признательные показания. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 214 УК РФ «Вандализм». В настоящее время в отношении злоумышленника избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде", — указано в сообщении пресс-службы МВД по Коми.
Ранее сообщалось, что разбитый знак обнаружили утром 27 апреля. Выполненный в металле и стекле он был установлен в 2015 году на Стефановской площади Сыктывкара напротив здания Отделения ЦБ РФ. Он был поставлен для популяризации символа национальной валюты.