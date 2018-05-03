Экс-зампреда пензенской думы и адвоката будут судить по делу о взятках

САРАТОВ , 3 мая — РИА Новости Эдуард Демьянец . Бывший заместитель председателя Пензенской городской думы Георгий Тюрин и адвокат Андрей Рябышев предстанут перед судом по уголовному делу, связанном с получением депутатом взятки более 35 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в Первомайском райсуде Пензы , куда поступило дело.

Следствие сообщило о задержании Тюрина 4 мая 2017 года, затем он был взят под стражу. По версии следствия, 1 миллион рублей обвиняемый получил от бизнесмена в ноябре 2016 года, а также предложил передать ему помещение в одном из зданий в Пензе на сумму более 34 миллионов рублей. Договор купли-продажи здания в итоге был оформлен на сына депутата. Тюрин после ареста был снят с должности вице-спикера гордумы, но остался депутатом. "Единая Россия" приостановила членство Тюрина в партии до решения суда.

Позднее следствие сообщило, что в Пензе под домашний арест взят знакомый Тюрину адвокат, обвиняемый в посредничестве при передаче взятки. Следователи установили, что адвокат помогал реализации соглашения между Тюриным и бизнесменом о передаче взятки, предложил заключить фиктивный договор купли-продажи недвижимости между фирмой бизнесмена и сыном депутата без реальной передачи денежных средств и помог в оформлении необходимых документов.

"Дело в отношении Георгия Тюрина и Андрея Рябышева поступило в суд. (Судьей при поступлении дела) мера пресечения каждому оставлена прежней и продлена до 25 октября", — сказал собеседник агентства. Он уточнил, что дата слушаний по делу еще не назначена.

Следствие обвиняло Тюрина по статьям «Получение взятки в особо крупном размере» и «Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности», а Рябышева — по статье «Посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере». Депутату грозит до 15 лет лишения свободы, а адвокату — до 12 лет заключения.