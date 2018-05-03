Ещё
Суд арестовал подростка, жестоко убившего девушку на юго-востоке Москвы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Суд арестовал подростка, жестоко убившего девушку на юго-востоке Москвы 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Преступление было совершено вечером 30 апреля в районе Кузьминки. Подросток напал с целью ограбления и нанес девушке множество ударов ножом, та скончалась на месте.
Пятнадцатилетний подросток, подозреваемый в убийстве 22-летней девушки на юго-востоке Москвы вечером 30 апреля, арестован. Соответствующее решение принял Кузьминский суд Москвы.
Ближайшие два месяца — до 30 июня — подозреваемый проведет в СИЗО. Таким образом суд удовлетворил ходатайство следствия, которое настаивало именно на заключении под стражу как на мере пресечения.
ТК «Звезда»: последние новости
Армении неизвестный открыл стрельбу в банке 103 года строгого режима: суд вынес приговор «приморским партизанам» Американский суд обязал Иран выплатить свыше $6 млрд семьям жертв 11 сентября
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Появились новые данные по крушению Су-30 в Сирии223
В России может появиться новый налог85
Украина пожаловалась на «беспредел» в Керченском проливе358
В Макдоналдсе в центре Москвы нашли трупы108
Россияне побили рекорд бегства в США408
Видео
00:18
В Сирии разбился российский истребитель
Армия
00:59
Украина пожаловалась на «беспредел» в Керченском проливе
Политика Конфликты
00:18
Появились новые данные по крушению Су-30 в Сирии
Армия
01:00
Невеста разнесла потолок букетом
Общество Происшествия
01:00
Метро построят в пешей доступности от аэропорта «Внуково»
Новости Москвы
04:24
В РФ начали блокировать VPN-сервисы
Интернет Наука и техника
02:32
В Битцевском лесу обустроены 22 пикниковые точки
Новости Москвы
00:24
Московский зоопарк проведет тематические экскурсии
Новости Москвы Другое
00:15
Бородина укатила отдыхать без мужа
Шоу-бизнес
00:29
Жители столичного региона наблюдали редкий парад планет
Наука и техника Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение