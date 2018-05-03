Суд арестовал подростка, жестоко убившего девушку на юго-востоке Москвы 

Преступление было совершено вечером 30 апреля в районе Кузьминки. Подросток напал с целью ограбления и нанес девушке множество ударов ножом, та скончалась на месте.
Пятнадцатилетний подросток, подозреваемый в убийстве 22-летней девушки на юго-востоке Москвы вечером 30 апреля, арестован. Соответствующее решение принял Кузьминский суд Москвы.
Ближайшие два месяца — до 30 июня — подозреваемый проведет в СИЗО. Таким образом суд удовлетворил ходатайство следствия, которое настаивало именно на заключении под стражу как на мере пресечения.