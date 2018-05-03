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Суд до 30 июня арестовал обвиняемого в убийстве девушки на юго-востоке Москвы А. Максимова
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Суд до 30 июня арестовал обвиняемого в убийстве девушки на юго-востоке Москвы А. Максимова 

Агентство «Москва» 1 час назад
Кузьминский районный суд Москвы арестовал до 30 июня Алексея Максимова, обвиняемого в убийстве девушки на юго-востоке города, сообщила Агентству городских новостей «Москва» пресс-секретарь суда Карина Каленова.
«Суд арестовал А. Максимова на два месяца, до 30 июня 2018 г.», — сказала собеседница агентства.
Ранее в СК сообщали, что вечером 30 апреля подросток у дома на ул. 4-я Новокузьминская нанес 22-летней девушке множество колото-резаных ран в область лица и туловища. Потерпевшая умерла на месте. Злоумышленника задержали, он признал вину. Для проверки состояния обвиняемого следователи назначили комплексную психолого-психиатрическую экспертизу.
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