Пятитысячный обман: в Поморье покупателей с фальшивыми банкнотами выдал страх

Архангельской области суд решит судьбу двух 36-летних северян. Их обвиняют в сбыте фальшивых денег. Пятитысячными купюрами мужчины расплачивались в продуктовых магазинах юга Поморья.

— По материалам уголовного дела, в июне 2017-го за сутки мужчины сбыли в торговых точках не менее 16 поддельных купюр. Чтобы не привлекать внимание, подельники побывали в поселке Коноша , а также Вельске и Няндоме. Передвигались на автомобиле, принадлежащем одному из участников группы, — пояснил начальник отдела по связям с общественностью регионального УМВД Иван Распутин.

Товары мужчины брали недорогие, чтобы получить побольше сдачи уже настоящими деньгами. В основном покупали еду и сигареты. Сомнения банкноты у продавцов не вызывали, но многие отмечали странное поведение покупателей — те сильно нервничали. Фальшивые купюры, как правило, выявлялись при пересчете выручки в банках.

Злоумышленников задержали сотрудники уголовного розыска в Коношском районе. Доказать их причастность к сбыту фальшивок помогли и записи камер видеонаблюдения, установленных в некоторых торговых объектах.

Сейчас задержанные находятся под арестом. Им грозит до 8 лет лишения свободы с крупным штрафом. Уголовное дело с обвинительным заключением, утвержденным заместителем прокурора Архангельской области, направлено в суд.