Ещё
Тело мужчины нашли в деревне Щелковского района
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Россия отказалась от союзов с Китаем
Россия отказалась от союзов с Китаем

Тело мужчины нашли в деревне Щелковского района 

РИАМО 45 минут назад
Фото: РИАМО
В одном из домов деревни Огуднево Щелковского района обнаружили труп неизвестного мужчины славянской внешности, по данному факту проводится проверка, сообщил РИАМО в пятницу сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.
«В Щелковском районе, деревне Огуднево в доме без внешних признаков насильственной смерти обнаружен труп неизвестного мужчины славянской внешности 40-45 лет», — сказал собеседник агентства.
Для проведения судебно-медицинского исследования труп направлен в морг. Приняты меры к установлению личности неизвестного. Следователи проводят проверку по данному факту.
РИАМО: последние новости
В Подмосковье возбудили дело после обнаружения трупа мужчины в чемодане в реке «Почта России» помогла полиции в Москве задержать мужчину с поддельным паспортом Бывшего менеджера супермаркета задержали за присвоение продукции в Москве
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Россия сеет хаос в Черном море242
Москвич посадил во дворе розы и пожалел182
Россия отказалась от союзов с Китаем57
«За что они боролись, на то и напоролись»45
Москву ждет «второе пришествие»33
Видео
На Гавайях объявлена эвакуация из-за извержения вулкана
Катастрофы Происшествия
04:59
Лондон укрепляет антироссийский альянс
В мире Политика
01:04
Путин провел массовые отставки
Политика
01:49
Дерзкие налётчики орудовали в метро Москвы
Происшествия Криминал
01:08
Семья усатой «крестницы» Памелы Андерсон попала на видео
Общество
00:46
Роскомнадзор объяснил ситуацию с Viber
Интернет Наука и техника
02:30
Центр Кудрина предложил ввести новый пост
Политика
01:09
«За что они боролись, на то и напоролись»
Политика Статьи
00:35
Квартира Парфенова насмешила Лебедева
Шоу-бизнес
03:17
Россия отказалась от союзов с Китаем
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение