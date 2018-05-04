Тело мужчины нашли в деревне Щелковского района

«В Щелковском районе, деревне Огуднево в доме без внешних признаков насильственной смерти обнаружен труп неизвестного мужчины славянской внешности 40-45 лет», — сказал собеседник агентства.

Для проведения судебно-медицинского исследования труп направлен в морг. Приняты меры к установлению личности неизвестного. Следователи проводят проверку по данному факту.