Тело мужчины нашли в деревне Щелковского района 

В одном из домов деревни Огуднево Щелковского района обнаружили труп неизвестного мужчины славянской внешности, по данному факту проводится проверка, сообщил РИАМО в пятницу сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.
«В Щелковском районе, деревне Огуднево в доме без внешних признаков насильственной смерти обнаружен труп неизвестного мужчины славянской внешности 40-45 лет», — сказал собеседник агентства.
Для проведения судебно-медицинского исследования труп направлен в морг. Приняты меры к установлению личности неизвестного. Следователи проводят проверку по данному факту.