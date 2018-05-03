В Башкирии на сотрудников Росреестра завели дело

Уфе сотрудники Росреестра стали фигурантами уголовного дела о халатности. Это произошло после того, как местная жительница попыталась продать чужую квартиру, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры. Стоимость квартиры составила более двух миллионов рублей сотрудники управления внесли в Единый государственный реестр недвижимости сведения о продаже жилого помещения и его новом владельце, закрепив за ним право собственности.

Узнав о случившемся, настоящий владелец квартиры немедленно обратился в надзорное ведомство.

Расследование продолжается.

Сколько конкретно должностных лиц Росреестра участвовали в оформлении документов по сделке не сообщается. «А деньги-то вернули добросовестным покупателям?», — интересуются пользователи Сети.

Напомним, что мошенничество в сфере недвижимости — довольно частое явление. Так, ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что в Челябинске двое мужчин продали квартиру, взятую в аренду.

Недавно в полицию обратились две женщины. Первая объяснила правоохранителям, что сдала в аренду имеющуюся у нее в собственности трехкомнатную квартиру мужчине, предъявившему паспорт на человека, прописанного в Троицком районе. Мужичина два месяца вносил оплату по договору аренды, после чего пропал. Хозяйка недвижимости почуяла неладное, приехала в свою квартиру, однако там она обнаружила квитанцию на установку входной двери и чужие вещи. Оказалось, что злоумышленники продали чужую квартиру женщине.