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В Башкирии на сотрудников Росреестра завели дело
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В Башкирии на сотрудников Росреестра завели дело 

РИА «ФедералПресс» 47 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Уфе сотрудники Росреестра стали фигурантами уголовного дела о халатности. Это произошло после того, как местная жительница попыталась продать чужую квартиру, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры. Стоимость квартиры составила более двух миллионов рублей сотрудники управления внесли в Единый государственный реестр недвижимости сведения о продаже жилого помещения и его новом владельце, закрепив за ним право собственности.
Узнав о случившемся, настоящий владелец квартиры немедленно обратился в надзорное ведомство.
Расследование продолжается.
Сколько конкретно должностных лиц Росреестра участвовали в оформлении документов по сделке не сообщается. «А деньги-то вернули добросовестным покупателям?», — интересуются пользователи Сети.
Напомним, что мошенничество в сфере недвижимости — довольно частое явление. Так, ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что в Челябинске двое мужчин продали квартиру, взятую в аренду.
Недавно в полицию обратились две женщины. Первая объяснила правоохранителям, что сдала в аренду имеющуюся у нее в собственности трехкомнатную квартиру мужчине, предъявившему паспорт на человека, прописанного в Троицком районе. Мужичина два месяца вносил оплату по договору аренды, после чего пропал. Хозяйка недвижимости почуяла неладное, приехала в свою квартиру, однако там она обнаружила квитанцию на установку входной двери и чужие вещи. Оказалось, что злоумышленники продали чужую квартиру женщине.
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