Жителя Алтайского края судят за попытку заживо сжечь двух рыбаков

53-летнего жителя Алтайского края обвиняют в убийстве и в покушении на убийство, совершенное с особой жестокостью.

Как пишет СУ СК России по краю, в декабре прошлого года обвиняемый поссорился со своими знакомыми в ходе распития алкоголя в одном из рыбацких домиков в Ларичихинском лесничестве Павловского района. На снегоходе он уехал с территории лесничества, а вернулся, когда рыбаки уснули. При себе у него была емкость с бензином, которую он бросил в окно, а затем поджег дом.

В результате пожара погиб 52-летний мужчина, 69-летнему рыбаку удалось спастись. Мужчина вылез через окно. Он получил термические ожоги тела I и II степени.

Как пишет пресс-служба следственного комитета, обвиняемый отрицает свою вину, обвиняя в поджоге погибшего.

Уголовное дело направлено в суд.