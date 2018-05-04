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Жителя Алтайского края судят за попытку заживо сжечь двух рыбаков
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Жителя Алтайского края судят за попытку заживо сжечь двух рыбаков 

АиФ — Алтай 34 минуты назад
Фото: АиФ - Алтай
53-летнего жителя Алтайского края обвиняют в убийстве и в покушении на убийство, совершенное с особой жестокостью.
Как пишет СУ СК России по краю, в декабре прошлого года обвиняемый поссорился со своими знакомыми в ходе распития алкоголя в одном из рыбацких домиков в Ларичихинском лесничестве Павловского района. На снегоходе он уехал с территории лесничества, а вернулся, когда рыбаки уснули. При себе у него была емкость с бензином, которую он бросил в окно, а затем поджег дом.
В результате пожара погиб 52-летний мужчина, 69-летнему рыбаку удалось спастись. Мужчина вылез через окно. Он получил термические ожоги тела I и II степени.
Как пишет пресс-служба следственного комитета, обвиняемый отрицает свою вину, обвиняя в поджоге погибшего.
Уголовное дело направлено в суд.
АиФ — Алтай: последние новости
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