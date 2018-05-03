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В Оренбургской области сотрудника полиции обвиняют в избиении трех человек
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В Оренбургской области сотрудника полиции обвиняют в избиении трех человек 

ТАСС 1 час назад
ОРЕНБУРГ, 3 мая. /ТАСС/. Сотрудник полиции обвиняется в избиении трех жителей Оренбургской области, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе СУ СК по Оренбургской области.
"Предъявлено обвинение 23-летнему оперуполномоченному отдела уголовного розыска ОМВД России по Соль-Илецкому городскому округу в совершении превышения должностных полномочий, с применением насилия и специальных средств", — уточнили в ведомстве.
По версии следствия, сотрудники полиции проводили проверочные мероприятия по сообщению местной жительницы о краже домашнего скота. Вечером 5 и 6 апреля полицейский в помещении дома культуры в селе Дивнополье, чтобы получить признательные показания незаконно и неоднократно применял физическое насилие и специальное средство в отношении троих местных жителей, причинив тяжкий вред здоровью. Обвиняемый отказался от дачи показаний, он взят под арест.
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