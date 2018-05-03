В Оренбургской области сотрудника полиции обвиняют в избиении трех человек

ОРЕНБУРГ , 3 мая. / ТАСС /. Сотрудник полиции обвиняется в избиении трех жителей Оренбургской области , возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе СУ СК по Оренбургской области.

"Предъявлено обвинение 23-летнему оперуполномоченному отдела уголовного розыска ОМВД России по Соль-Илецкому городскому округу в совершении превышения должностных полномочий, с применением насилия и специальных средств", — уточнили в ведомстве.

По версии следствия, сотрудники полиции проводили проверочные мероприятия по сообщению местной жительницы о краже домашнего скота. Вечером 5 и 6 апреля полицейский в помещении дома культуры в селе Дивнополье, чтобы получить признательные показания незаконно и неоднократно применял физическое насилие и специальное средство в отношении троих местных жителей, причинив тяжкий вред здоровью. Обвиняемый отказался от дачи показаний, он взят под арест.