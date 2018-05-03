В Самарской области до смерти избили подростка 

В Самарской области полиция устанавливает обстоятельства гибели 17-летнего школьника. Как пишет «КП» со ссылкой на источник, трагедия произошла 1 мая в Ставропольском районе.
Тело юноши нашли во дворе в селе Кирилловка, на теле криминалисты зафиксировали у него ссадины.
Позднее полиция установила, что до смерти избить подростка мог его 51-летний знакомый, с которым предположительно они распивали спиртное.
Известно, что раньше молодой человек привлекался к ответственности за кражу. Расследование дела продолжается.
Смерть парня активно обсуждают в соцсетях, его знакомые говорят, что случившееся стало для них настоящим шоком.
Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что в Самаре задержали подозреваемого в убийстве 16-летнего подростка и его матери.