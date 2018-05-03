Ещё
В Самарской области до смерти избили подростка
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Самарской области до смерти избили подростка 

РИА «ФедералПресс» 51 минуту назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Самарской области полиция устанавливает обстоятельства гибели 17-летнего школьника. Как пишет «КП» со ссылкой на источник, трагедия произошла 1 мая в Ставропольском районе.
Тело юноши нашли во дворе в селе Кирилловка, на теле криминалисты зафиксировали у него ссадины.
Позднее полиция установила, что до смерти избить подростка мог его 51-летний знакомый, с которым предположительно они распивали спиртное.
Известно, что раньше молодой человек привлекался к ответственности за кражу. Расследование дела продолжается.
Смерть парня активно обсуждают в соцсетях, его знакомые говорят, что случившееся стало для них настоящим шоком.
Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что в Самаре задержали подозреваемого в убийстве 16-летнего подростка и его матери.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
При попытке ограбления банка в Армении погиб человек «Приморские партизаны» получили 103 года колонии Начальника госавиации «Роскосмоса» поместили под арест до 30 июля
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Крыму прояснили «беспредел» в Керченском проливе58
Маккейн придумал новый способ отомстить РФ161
Популярный российский блогер найден мертвым11
Появились новые данные по крушению Су-30 в Сирии358
В России могут ввести новый налог190
Видео
00:46
Роскомнадзор объяснил ситуацию с Viber
Интернет Наука и техника
04:25
В Германии началось строительство «Северного потока — 2»
Экономика
00:36
Отменим курортный сбор
Общество
00:36
Популярный российский блогер найден мертвым
Происшествия
00:59
В Крыму прояснили «беспредел» в Керченском проливе
В мире Другое
00:18
В Сирии разбился российский истребитель
Армия
00:59
Украина пожаловалась на «беспредел» в Керченском проливе
Политика Конфликты
00:18
Появились новые данные по крушению Су-30 в Сирии
Армия
01:00
Невеста разнесла потолок букетом
Общество Происшествия
01:00
Метро построят в пешей доступности от аэропорта «Внуково»
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение