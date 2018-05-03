Молодой человек из Бокситогорска пойдет под суд за изнасилование 15-летней

Бокситогорске завершено расследование уголовного дела в отношении 21-летнего жителя Бокситогорска, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ (изнасилование несовершеннолетней).

По версии следствия, 8 декабря 2017 года 15-летняя девушка поссорилась со своей бабушкой и ушла гулять. На улице она познакомилась с 10-классницей, которая позвала девушку к себе в гости.

В квартире беглянка распивала спиртные напитки совместно с компанией молодых людей. Один из юношей изнасиловал несовершеннолетнюю.