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Молодой человек из Бокситогорска пойдет под суд за изнасилование 15-летней
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Молодой человек из Бокситогорска пойдет под суд за изнасилование 15-летней 

Ivyborg.ru 2 часа назад
В Бокситогорске завершено расследование уголовного дела в отношении 21-летнего жителя Бокситогорска, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ (изнасилование несовершеннолетней).
По версии следствия, 8 декабря 2017 года 15-летняя девушка поссорилась со своей бабушкой и ушла гулять. На улице она познакомилась с 10-классницей, которая позвала девушку к себе в гости.
В квартире беглянка распивала спиртные напитки совместно с компанией молодых людей. Один из юношей изнасиловал несовершеннолетнюю.
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