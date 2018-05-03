Мужчина ранил ножом сына во время семейной ссоры в Раменках

По словам собеседника агентства, 2 мая в квартире на ул. Раменки 47-летний мужчина в ходе ссоры напал на сына с ножом, порезав ему спину, руки, а в завершение ранил его в живот. «Мужчина получил резаные раны поясницы, обоих предплечий и плеча, а также проникающую рану брюшной полости. В состоянии травматического шока его доставили в больницу», — сказал источник.

Сотрудники МВД проводят проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. С отцом пострадавшего работают оперативники.