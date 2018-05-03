В Краснодаре уволят замглавы полиции

КРАСНОДАР , 3 мая. / ТАСС /. Замначальника управления полиции Краснодара будет уволен после служебной проверки, поводом для которой послужил тот факт, что мужчина не известил руководство о работающей под его началом близкой родственнице, сообщила в четверг пресс-служба регионального ГУ МВД

"Проведена служебная проверка в отношении заместителя начальника УМВД России по городу Краснодару.

Установлено, что близкая родственница одного из должностных лиц [замначальника управления], в нарушение нормативно-правовых актов МВД России, несла службу в курируемом им подразделении.

Принято решение о его увольнении", — рассказали в ведомстве.

Отмечается, что поводом для проверки стало то, что полицейский в течение двух месяцев не сообщал своему руководству о том, что родственница работает под его началом. «Данный факт мог привести к личной заинтересованности при исполнении служебных обязанностей и конфликту интересов», — пояснили в полиции.