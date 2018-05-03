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В Краснодаре уволят замглавы полиции
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В Краснодаре уволят замглавы полиции 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
КРАСНОДАР, 3 мая. /ТАСС/. Замначальника управления полиции Краснодара будет уволен после служебной проверки, поводом для которой послужил тот факт, что мужчина не известил руководство о работающей под его началом близкой родственнице, сообщила в четверг пресс-служба регионального ГУ МВД.
"Проведена служебная проверка в отношении заместителя начальника УМВД России по городу Краснодару.
Установлено, что близкая родственница одного из должностных лиц [замначальника управления], в нарушение нормативно-правовых актов МВД России, несла службу в курируемом им подразделении.
Принято решение о его увольнении", — рассказали в ведомстве.
Отмечается, что поводом для проверки стало то, что полицейский в течение двух месяцев не сообщал своему руководству о том, что родственница работает под его началом. «Данный факт мог привести к личной заинтересованности при исполнении служебных обязанностей и конфликту интересов», — пояснили в полиции.
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