Трое жителей Свердловской области осуждены за попытку сбыть три с половиной килограмма синтетических наркотиков

Ленинский районный суд г. Нижнего Тагила вынес приговор троим местным жителям, которые обвинялись в покушении на незаконный сбыт наркотических средств организованной группой в особо крупном размере.

Выявили и задержали злоумышленников сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков городского ОВД совместно с коллегами из ГУ МВД России по Свердловской области

В декабре 2016 года в ходе оперативно-розыскных мероприятий сыщики остановили автомашину, в которой находились 24-летний водитель и 28-летний пассажир. При осмотре салона транспортного средства были обнаружены три пакета с синтетическими наркотиками общей массой 169 граммов, порядка пятидесяти тысяч рублей, банковские карты и сотовый телефон. В ходе дальнейшей работы из тайника неподалеку стражи порядка изъяли коробку с четырьмя полиэтиленовыми свертками, где находились 264,5 грамма синтетических наркотиков.

В ходе начавшегося разбирательства оперуполномоченные изобличили третьего участника группы — 35-летнего родственника одного из ранее задержанных граждан. Стражи порядка провели обыск в квартире, которая использовалась злоумышленниками в качестве склада, где обнаружили весы и другие необходимые для незаконного бизнеса атрибуты, а также дополнительно три килограмма аналогичных наркотиков.

Следователи установили, что преступной деятельностью обвиняемые занимались с апреля по декабрь 2016 года. Они привозили крупные партии из Екатеринбурга в Нижний Тагил и распространяли через тайники-закладки.