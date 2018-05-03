Трое жителей Свердловской области осуждены за попытку сбыть три с половиной килограмма синтетических наркотиков 

Ленинский районный суд г. Нижнего Тагила вынес приговор троим местным жителям, которые обвинялись в покушении на незаконный сбыт наркотических средств организованной группой в особо крупном размере.
Выявили и задержали злоумышленников сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков городского ОВД совместно с коллегами из ГУ МВД России по Свердловской области.
В декабре 2016 года в ходе оперативно-розыскных мероприятий сыщики остановили автомашину, в которой находились 24-летний водитель и 28-летний пассажир. При осмотре салона транспортного средства были обнаружены три пакета с синтетическими наркотиками общей массой 169 граммов, порядка пятидесяти тысяч рублей, банковские карты и сотовый телефон. В ходе дальнейшей работы из тайника неподалеку стражи порядка изъяли коробку с четырьмя полиэтиленовыми свертками, где находились 264,5 грамма синтетических наркотиков.
В ходе начавшегося разбирательства оперуполномоченные изобличили третьего участника группы — 35-летнего родственника одного из ранее задержанных граждан. Стражи порядка провели обыск в квартире, которая использовалась злоумышленниками в качестве склада, где обнаружили весы и другие необходимые для незаконного бизнеса атрибуты, а также дополнительно три килограмма аналогичных наркотиков.
Следователи установили, что преступной деятельностью обвиняемые занимались с апреля по декабрь 2016 года. Они привозили крупные партии из Екатеринбурга в Нижний Тагил и распространяли через тайники-закладки.
Фигурантам было предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30, частью 5 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Покушение на сбыт наркотиков организованной группой в особо крупном размере». Все обвиняемые судом признаны виновными. Им назначено наказание в виде лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима: гражданину 1992 года рождения — 9 лет, гражданину 1988 года рождения — 9 лет 1 месяц, гражданину 1981 года рождения — 8 лет. Приговор в законную силу не вступил.