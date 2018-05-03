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Участковая отмахнулась от вызова, допустила убийство и пошла под суд
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Участковая отмахнулась от вызова, допустила убийство и пошла под суд 

Lenta.ru 20 минут назад
Фото: Lenta.ru
В суд направлено дело бывшей сотрудницы полиции, которая отказалась помочь убитой сожителем женщине. Об этом в четверг, 3 мая, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).
Бывшей полицейской предъявлено обвинение по части 1 статьи 293 УК РФ «Халатность». Следствием установлено, что обвиняемая 17 ноября 2016 года прибыла в один из домов по Огородному переулку города Орел, где местный житель Андрей Бочков угрожал своей сожительнице убийством.
« [Обвиняемая] не приняла должных мер по пресечению угроз убийством (…), не доставила его [Бочкова] в отдел полиции для составления административного протокола, после чего покинула место совершения административного правонарушения, что позволило Бочкову в этот же день осуществить свой преступный умысел — совершить убийство сожительницы», — говорится в сообщении.
Как сообщалось ранее, за 40 минут до того, как потерпевшую насмерть забил мужчина, она вновь звонила в полицию и просила о помощи. На это обвиняемая ответила ей фразой: «Если вас убьют, мы обязательно выедем, труп опишем. Не переживайте».
В управлении МВД России по Орловской области отметили, что после инцидента сотрудница полиции была уволена из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, а ряд ее непосредственных руководителей был привечен к строгой дисциплинарной ответственности. Убийца Андрей Бочков 5 мая 2017 года был приговорен к 13 годам колонии строгого режима.
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