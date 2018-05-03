Экс-начальник Забайкальской ЖД приговорен к шести годам колонии за мошенничество

"Приговором суда начальнику Забайкальской железной дороги назначено наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, штрафа в размере 900 тыс. рублей с лишением права занимать руководящие должности", — говорится в сообщении.

Следствие и суд установили, что в июле 2015 года начальник ЗабЖД через посредника незаконно получил в собственность от гендиректора одной из коммерческих организаций автомобиль «Тойота Ленд Крузер 100» стоимостью более 1,8 млн рублей. В ведомстве отметили, что Фомин получил иномарку в подарок за заключение с фирмой договора на обслуживание и общее покровительство ей.

Кроме того, в 2013 и 2015 годах, по данным следствия, Фомин незаконно устроил своего сына на одну из должностей на ЗабЖД, зная, что тот фактически не будет выполнять свои обязанности. В результате сын обвиняемого за три года получил в качестве зарплаты и премий более 5 млн рублей. Следователи также установили, что Фомин в личных целях использовал служебно-технический вагон, причинив этим ущерб в 800 тыс. рублей.

Правоохранители выяснили и то, что в 2015-2016 годах Фомин, его сын и водитель управления ЗабЖД пять раз съездили в Екатеринбург Монголию в личных целях, оформляя поездки как командировки и получив около 700 тыс. рублей на командировочные расходы. «Водитель управления ЗабЖД приговорен судом к наказанию в виде лишения свободы сроком на три года условно», — отмечается в сообщении.

Фомина арестовали в октябре 2016 года. Уголовное дело в отношении его сына было выделено в отдельное производство в связи с его розыском.