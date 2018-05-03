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В Орловской области стали чаще брать взятки
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В Орловской области стали чаще брать взятки 

РИА 57 25 минут назад
Фото: РИА 57
Генеральная прокуратура РФ обнародовала на портале правовой статистики рейтинг преступности в регионах России за первый квартал 2018 года.
Согласно данным надзорного ведомства, в Орловской области выросло количество преступлений, связанных с коррупцией. За три месяца текущего года показатель количества уголовных дел по статье «Получение взятки» равен почти полугодовому количеству прошлогодних преступлений.
Если за двенадцать месяцев 2017 года в регионе было зарегистрировано 16 подобных преступлений, то с января по март 2018 года их число составило 10. В общем рейтинге за 1 квартал текущего года Орловщина занимает 31 место среди российских регионов по получению взяток. Тройку лидеров субъектов-взяточников составили Челябинская, Ростовская области и Москва.
Сообщение В Орловской области стали чаще брать взятки появились сначала на РИА 57.
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