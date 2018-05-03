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В Москве задержан наркоторговец, продававший наркотики за биткоины через интернет-магазин
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В Москве задержан наркоторговец, продававший наркотики за биткоины через интернет-магазин 

ТАСС 25 минут назад
МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Полицейские задержали мужчину, продававшего кокаин через интернет-магазин у себя дома на северо-западе Москвы. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, москвич брал плату за наркотическое средства криптовалютой, которую позже переводил в реальные деньги через банковские карты.
По словам собеседника агентства, москвич был ранее задержан по подозрению в незаконном приобретении и хранении наркотических средств.
"Мужчина 1995 года рождения дополнительно изобличен в том, что находясь в квартире по месту жительства на улице Маршала Катукова, незаконно работал в интернет-магазине, который реализовывал в Московском регионе кокаин, и за так называемую работу получал зарплату. После продажи наркотического средства деньги поступали на счет «биткоиновой» биржи, после чего мужчина обналичивал их через банковские карты, зарегистрированных на третьих лиц", — сказал собеседник агентства.
По его словам, таким образом подозреваемый обналичил более 1,5 млн рублей. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 174 УК РФ ("Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем").
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