В Москве задержан наркоторговец, продававший наркотики за биткоины через интернет-магазин

МОСКВА , 3 мая. / ТАСС /. Полицейские задержали мужчину, продававшего кокаин через интернет-магазин у себя дома на северо-западе Москвы. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, москвич брал плату за наркотическое средства криптовалютой, которую позже переводил в реальные деньги через банковские карты.

По словам собеседника агентства, москвич был ранее задержан по подозрению в незаконном приобретении и хранении наркотических средств.

"Мужчина 1995 года рождения дополнительно изобличен в том, что находясь в квартире по месту жительства на улице Маршала Катукова, незаконно работал в интернет-магазине, который реализовывал в Московском регионе кокаин, и за так называемую работу получал зарплату. После продажи наркотического средства деньги поступали на счет «биткоиновой» биржи, после чего мужчина обналичивал их через банковские карты, зарегистрированных на третьих лиц", — сказал собеседник агентства.

По его словам, таким образом подозреваемый обналичил более 1,5 млн рублей. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 174 УК РФ ("Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем").