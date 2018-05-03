Суд в Черногории арестовал экс-директора РФБ Домани по делу экс-главы федерации Аникеевой

"Домани арестован в столице Черногории и сейчас решается вопрос о его экстрадиции в Россию", — сказал защитник. Ранее сообщалось, что Домани был задержан в городе Херцег-Нови и доставлен в Высший суд Подгорицы.

Адвокат напомнил, что уголовное дело в отношении Домани было выделено в отдельное производство, ему предъявлено заочно обвинение в мошенничестве, а сам экс-чиновник был объявлен в международный розыск.

Кроме того, Хечян опроверг информацию из ряда СМИ о том, что его подзащитная находится в Черногории. «По моим сведениям, Аникеевой нет в Черногории, она находится за пределами Европы и Азии», — подчеркнул адвокат.

23 октября 2017 года Чертановский суд Москвы признал Аникееву виновной в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере, и назначил ей наказание в виде 4,5 года лишения свободы в колонии общего режима . Находившаяся под домашним арестом Аникеева не явилась на оглашение приговора, после чего суд объявил ее в розыск.

Приговор в отношении бывшей чиновницы обжалован и пока не вступил в законную силу. Суд рассмотрит жалобу адвокатов на приговор 10 мая в 13:00 мск.

Содержание обвинения

Аникеева возглавляла РФБ с июля 2013 года по август 2015 года. По версии следствия, она и бывший главный бухгалтер РФБ Михаил Кочарян с сообщником, при пособничестве бухгалтера Елены Силиной похищали средства федерации. С февраля 2014 года по август 2015 года с подконтрольными Аникеевой индивидуальными предпринимателями заключались фиктивные договоры, после чего на их банковские счета переводились денежные средства РФБ. Эти средства обналичивались и передавались Силиной, а затем Кочаряну.

Мошенническая схема была выявлена в декабре 2015 года вновь избранным руководством РФБ в ходе аудиторской проверки, после чего новый глава федерации обратился в правоохранительные органы

На протяжении судебного процесса Аникеева отрицала свою вину.

Силину Чертановский суд в марте 2017 года приговорил к 3,5 года колонии за пособничество хищению. Дело в отношении Кочаряна прекращено по нереабилитирующим основаниям — в связи со смертью. Суд также оставил рассмотрение иска потерпевшей стороны на сумму более 20 млн рублей в гражданском судопроизводстве в связи с необходимостью уточнения суммы ущерба.