Житель Белгородской области убил женщину, отказавшую ему в интиме

Жителя Новооскольского района будут судить за убийство женщины, которая отказалась вступать с ним в сексуальную связь, сообщила пресс-служба СК РФ по региону.

Инцидент случился 28 марта. 42-летний новоосколец гостил в доме у своего приятеля, где они выпивали в компании двух женщин.

Мужчина предложил 44-летней знакомой вступить с ним в сексуальную связь. Получив отказ, новоосколец стал избивать женщину руками и ногами, затем пошел на кухню, взял нож и несколько раз ударил им в шею женщины.

После того, как пострадавшая перестала подавать признаки жизни, мужчина скрылся. Через некоторое время бойцы Росгвардии задержали обвиняемого.

«Сейчас уголовное дело в отношении обвиняемого в убийсте направлено в суд для рассмотрения по существу», — рассказали в пресс-службе регионального ведомства.