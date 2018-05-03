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Житель Белгородской области убил женщину, отказавшую ему в интиме
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Житель Белгородской области убил женщину, отказавшую ему в интиме 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
Жителя Новооскольского района будут судить за убийство женщины, которая отказалась вступать с ним в сексуальную связь, сообщила пресс-служба СК РФ по региону.
Инцидент случился 28 марта. 42-летний новоосколец гостил в доме у своего приятеля, где они выпивали в компании двух женщин.
Мужчина предложил 44-летней знакомой вступить с ним в сексуальную связь. Получив отказ, новоосколец стал избивать женщину руками и ногами, затем пошел на кухню, взял нож и несколько раз ударил им в шею женщины.
После того, как пострадавшая перестала подавать признаки жизни, мужчина скрылся. Через некоторое время бойцы Росгвардии задержали обвиняемого.
«Сейчас уголовное дело в отношении обвиняемого в убийсте направлено в суд для рассмотрения по существу», — рассказали в пресс-службе регионального ведомства.
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