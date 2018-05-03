Обвиняемого по делу экс-главы Марий Эл бизнесмена Криваша лишили депутатского мандата

"В завершение заседания приняты постановления о прекращении депутатских полномочий Криваша Николая Андроновича [в связи с непредставлением сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за прошлый год]", — говорится в сообщении.

Бывший владелец птицефабрики «Акашевская» Криваш проходит обвиняемым по делу экс-главы Марий Эл Леонида Маркелова. По данным следствия, Маркелов через доверенное лицо Наталию Кожанову получил от Криваша в качестве взятки более 235 млн рублей взятки за покровительство и содействие при имущественной выплате средств господдержки на развитие сельскохозяйственного комплекса. Как отмечал ранее Маркелов, рассматриваемая как взятка сумма была стоимостью покупки его сельскохозяйственного предприятия АО «Тепличное» Кривашом. Фигуранты дела отвергают все обвинения.