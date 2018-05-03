Обвиняемого по делу экс-главы Марий Эл бизнесмена Криваша лишили депутатского мандата 

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Депутаты Госсобрания Марий Эл прекратили депутатские полномочия Николая Криваша, который является фигурантом дела о получении взятки экс-главой Марий Эл Леонидом Маркеловым. Об этом сообщает пресс-служба Госсобрания.
"В завершение заседания приняты постановления о прекращении депутатских полномочий Криваша Николая Андроновича [в связи с непредставлением сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за прошлый год]", — говорится в сообщении.
Бывший владелец птицефабрики «Акашевская» Криваш проходит обвиняемым по делу экс-главы Марий Эл Леонида Маркелова. По данным следствия, Маркелов через доверенное лицо Наталию Кожанову получил от Криваша в качестве взятки более 235 млн рублей взятки за покровительство и содействие при имущественной выплате средств господдержки на развитие сельскохозяйственного комплекса. Как отмечал ранее Маркелов, рассматриваемая как взятка сумма была стоимостью покупки его сельскохозяйственного предприятия АО «Тепличное» Кривашом. Фигуранты дела отвергают все обвинения.
Также следствие возбудило в отношении Маркелова уголовные дела по фактам незаконного хранения патронов для стрелкового оружия, которые были найдены у него при обыске, и злоупотребления должностными полномочиями. В рамках уголовного дела СК предъявил обвинение в служебном подлоге бывшему министру сельского хозяйства и промышленности Марий Эл Ираиде Долгушевой, которая находится под подпиской о невыезде. Срок предварительного следствия по делу продлен до 3 октября 2018 года.