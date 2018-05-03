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Столичные полицейские задержали мужчину, который нанес тяжелые травмы студенту на севере Москвы
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Столичные полицейские задержали мужчину, который нанес тяжелые травмы студенту на севере Москвы 

Вечерняя Москва 31 минуту назад
Фото: Вечерняя Москва
В настоящее время ведется следствие.
В среду, 2 мая, в больницу с Бескудниковского бульвара доставили студента 1999 года рождения, у которого были диагностированы черепно-мозговая травма, ушиб мозга и перелом височной кости.
По данному факту столичными полицейскими был задержан мужчина 1981 года рождения.
— Вечером того же дня неподалеку от места преступления задержан подозреваемый. Установлено, что он во время ссоры ударил потерпевшего рукой по голове и скрылся, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.
Отмечается, что против задержанного было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. В настоящее время ведется следствие, сообщили в агентстве городских новостей «Москва».
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