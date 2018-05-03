73-летнего кубанца подозревают в участии в экстремистской организации

Краснодар . 3 мая — Новая Кубань. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. По версии следствия он входил в состав общественного объединения «Собор Вольных Объединенных Держав (СВОД) Духовно-Родовая Держава Русь».

В апреле 2011 года деятельность организации была признана экстремисткой и запрещена на территории РФ по решению Московского областного суда.

В сентябре 2017 года мужчина написал письмо на имя главы администрации муниципального образования Староминского района. В тексте высказывалось негативное отношение к одной из общин.