В Подмосковье задержали гражданина Белоруссии по подозрению в убийстве человека 

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Гражданин Белоруссии задержан по подозрению в убийстве мужчины в ходе драки в подмосковном Солнечногорске. Как сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий, 1 мая в поселке Жуково между группой молодых людей произошла драка.
"В результате потасовки, с проникающими ножевыми ранениями брюшной полости в больницу были госпитализированы трое мужчин, один из которых скончался при оказании медицинской помощи. По горячим следам удалось задержать подозреваемого в совершении убийства. Им оказался 37-летний гражданин Республики Беларусь", — сообщила Врадий.
Во время драки мужчина тоже пострадал, его поместили в больницу под охрану сотрудников правоохранительных органов. После улучшения состояния подозреваемого изберут меру пресечения. Возбуждено уголовное дело об убийстве.