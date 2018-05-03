В Подмосковье задержали гражданина Белоруссии по подозрению в убийстве человека

"В результате потасовки, с проникающими ножевыми ранениями брюшной полости в больницу были госпитализированы трое мужчин, один из которых скончался при оказании медицинской помощи. По горячим следам удалось задержать подозреваемого в совершении убийства. Им оказался 37-летний гражданин Республики Беларусь", — сообщила Врадий.