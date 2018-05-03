Воронежский суд оставил главе Хохольского района неделю на чтение дела о злоупотреблении

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У главного вокзала Воронежа задержали двух мужчин с автоматом

За хищение 17 млн рублей при стройке тоннеля в Лисках арестовали работника фирмы-подрядчика

В Воронеже дело попавшегося на обмане клиентов адвоката дошло до суда