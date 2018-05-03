Воронежский суд оставил главе Хохольского района неделю на чтение дела о злоупотреблении 

Павлу Пономарёву дали срок до 10 мая. Ленинский районный суд в четверг, 3 мая, огранил Павла Пономарёва в знакомстве с материалами дела о злоупотреблении полномочиями. Об этом корреспонденту «Вести-Воронеж» рассказали в пресс-службе суда. Об ограничении срока знакомства с материалами дела ходатайствовали следователи регионального СУ СКР. Они просили суд обязать Павла Пономарёва, который закончить чтение томов дела, чтобы его можно было направить для утверждения в прокуратуру, а потом в суд. По мнению силовиков, Пономарёв затягивал знакомство с материалами дела, читая его слишком медленно. Со следователями согласился суд, ограничив Пономарёва с знакомстве с материалами дела с первого их обращения в суд. Дело Павла Пономарёва расследуют больше года, столько же чиновник находиятся под домашним арестом. Дело против Павла Пономарёва возбудили в начале мая 2018 года. Его обвиняют в превышении должностных полномочий — в том, что принуждал индивидуального предпринимателя пожертвовать 450 тыс. рублей на строительство сельского храма. Для «убедительности» чиновник заблокировал работу коммерсанта. Так, по указанию главы района, работники закрыли бетонными материалами вход в торговый павильон предпринимателя. Поведение чиновника «препятствовало коммерческой деятельности и сформировало острую конфликтную ситуацию, приведшую к недовольству населения», посчитали следователи. Павел Пономарёв также угрожал предпринимателю, что «невыносимые условия» будут действовать до тех пор, пока он не выполнит свои обязательства по перечислению благотворительной помощи. После задержания в мае 2017 года с Павла Пономарёва следователи регионального СК взяли обязательство о явке, так как он полностью признавал свою вину в преступлении. Однако Пономарёв изменил свою позицию, от первоначальных признательных показаний отказался, заявив о провокации со стороны силовиков. По мнению следователей, вернувшись после допросов, Пономарёв стал угрожать потерпевшему и свидетелям. Поэтому следователи были вынуждены ходатайствовать о помещении Пономарёва в СИЗО. Защите чиновника удалось добиться для него домашнего ареста, который в случае обвинительного приговора будет зачтён в срок наказания. Позже Пономарёву смягчили условия домашнего ареста: разрешили видеться с внуками без ограничений во времени и совершать ежедневные прогулки рядом с домом с 6:00 до 22:00. По ходатайству следователя Павла Пономарёва на время расследования отстранили от должности. Сейчас обязанности главы администрации Хохольского района исполняет Михаил Ельчанинов, который до этого возглавлял администрацию Репьёвского района. Оксана Грибкова