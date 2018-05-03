В Волгограде двое мужчин прострелили стюарду живот из пистолета

Двое волгоградцев25 и 30 лет выстрелили стюарду из пистолета в живот, заступившемуся за двух стюардесс, к которым те приставали.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МВД, мужчины познакомились с бортпроводницами ночью в одном из дворов Центрального района. Девушки родом из Саратовской области на время между рейсами сняли в Волгограде квартиру. В какой-то момент между ними и мужчинами в ходе знакомства произошел конфликт. Знаки внимания, которые волгоградцы оказывали девушкам, были навязчивы и непристойны, поэтому к бортпроводницам спустился на помощь их 24-летний коллега. Разозленные мужчины выстрелили ему в живот, из-за чего стюарду потребовалась помощь врачей.

Когда полицейские задержали мужчин, то выяснили, что те живут в Кировском районе. Ранее они были судимы и сейчас нигде не работают. Накануне мужчины напали еще на двух саратовчанок. Приехав на праздники в Волгоград, девушки и сняли в Центральном районе квартиру и через интернет познакомились с ними. Саратовчанки ночью пригласили их к себе в гости. После застолья мужчины забрали у девушек паспорта и 1 500 рублей, после чего, угрожая пистолетом, стали требовать оказать им интимные услугу. Саратовчанкам удалось сбежать из квартиры и на время спрятаться от них в лифте, который они заблокировали между этажами. Мужчины, не сумев разблокировать его, ушли.

В настоящее время волгоградцы задержаны. Похищенное у них изъяли и вернули девушкам.