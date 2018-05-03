Ещё
В Волгограде двое мужчин прострелили стюарду живот из пистолета
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Волгограде двое мужчин прострелили стюарду живот из пистолета 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
Двое волгоградцев25 и 30 лет выстрелили стюарду из пистолета в живот, заступившемуся за двух стюардесс, к которым те приставали.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МВД, мужчины познакомились с бортпроводницами ночью в одном из дворов Центрального района. Девушки родом из Саратовской области на время между рейсами сняли в Волгограде квартиру. В какой-то момент между ними и мужчинами в ходе знакомства произошел конфликт. Знаки внимания, которые волгоградцы оказывали девушкам, были навязчивы и непристойны, поэтому к бортпроводницам спустился на помощь их 24-летний коллега. Разозленные мужчины выстрелили ему в живот, из-за чего стюарду потребовалась помощь врачей.
Когда полицейские задержали мужчин, то выяснили, что те живут в Кировском районе. Ранее они были судимы и сейчас нигде не работают. Накануне мужчины напали еще на двух саратовчанок. Приехав на праздники в Волгоград, девушки и сняли в Центральном районе квартиру и через интернет познакомились с ними. Саратовчанки ночью пригласили их к себе в гости. После застолья мужчины забрали у девушек паспорта и 1 500 рублей, после чего, угрожая пистолетом, стали требовать оказать им интимные услугу. Саратовчанкам удалось сбежать из квартиры и на время спрятаться от них в лифте, который они заблокировали между этажами. Мужчины, не сумев разблокировать его, ушли.
В настоящее время волгоградцы задержаны. Похищенное у них изъяли и вернули девушкам.
АиФ Волгоград: последние новости
В Волгограде преподаватель вуза попался на взятке от 17 студентов В Волгограде продавец голыми руками отбилась от грабителя с ножом В Волгограде спустя 15 лет нашли мужчину, причастного к убийству бомжа
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Появились новые данные по крушению Су-30 в Сирии223
В России может появиться новый налог85
Украина пожаловалась на «беспредел» в Керченском проливе358
В Макдоналдсе в центре Москвы нашли трупы108
Россияне побили рекорд бегства в США408
Видео
00:18
В Сирии разбился российский истребитель
Армия
00:59
Украина пожаловалась на «беспредел» в Керченском проливе
Политика Конфликты
00:18
Появились новые данные по крушению Су-30 в Сирии
Армия
01:00
Невеста разнесла потолок букетом
Общество Происшествия
01:00
Метро построят в пешей доступности от аэропорта «Внуково»
Новости Москвы
04:24
В РФ начали блокировать VPN-сервисы
Интернет Наука и техника
02:32
В Битцевском лесу обустроены 22 пикниковые точки
Новости Москвы
00:24
Московский зоопарк проведет тематические экскурсии
Новости Москвы Другое
00:15
Бородина укатила отдыхать без мужа
Шоу-бизнес
00:29
Жители столичного региона наблюдали редкий парад планет
Наука и техника Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение