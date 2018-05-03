Майкопчанка обманом присвоила более 19 млн рублей маткапитала

Майкопский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении местной жительницы. Она признана виновный в совершении 50 преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере).

В суде установлено, что с 2015 по 2016 годы жительница г. Майкопа Республики Адыгея заключала с потерпевшими формальные договоры займа (без реального получения денежных средств) на приобретение жилья, погашение которых планировалось за счет средств маткапитала. Договоры, которые наряду с другими документами предоставлялись владелицами материнского капитала в Пенсионный фонд для перечисления средств капитала на счет фирм, принадлежащих злоумышленнице и ее родственникам. Однако поступившие из Пенсионного фонда денежные средства в размере более 19 млн рублей были ею присвоены.

Кроме того, она совершила мошенничество в отношении 4 жителей г. Майкопа, путем получения их денежных средств в долг, которые женщина не собиралась возвращать.