Ночные посиделки со спиртным закончились убийством в Краснодаре

В ходе конфликта мужчина ударил собутыльника ножом в сердце

Ночные посиделки со спиртным закончились убийством в Краснодаре

Установлено, что обвиняемый, 45-летний краснодарец, часто пил и ранее привлекался к уголовной ответственности. По версии следствия, в ночь на 27 апреля 2018 года около продуктового магазина по улице Бургасской он распивал спиртные напитки вместе с 34-летним знакомым. В процессе «застолья» между ними разгорелся конфликт. Подозреваемый достал нож и ударил собутыльника в область сердца. Тот скончался на месте. Злоумышленник скрылся, но в тот же день был задержан.