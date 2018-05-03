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Ночные посиделки со спиртным закончились убийством в Краснодаре
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Ночные посиделки со спиртным закончились убийством в Краснодаре 

АиФ-Кубань 42 минуты назад
Фото: АиФ-Кубань
В ходе конфликта мужчина ударил собутыльника ножом в сердце
Ночные посиделки со спиртным закончились убийством в Краснодаре.
Установлено, что обвиняемый, 45-летний краснодарец, часто пил и ранее привлекался к уголовной ответственности. По версии следствия, в ночь на 27 апреля 2018 года около продуктового магазина по улице Бургасской он распивал спиртные напитки вместе с 34-летним знакомым. В процессе «застолья» между ними разгорелся конфликт. Подозреваемый достал нож и ударил собутыльника в область сердца. Тот скончался на месте. Злоумышленник скрылся, но в тот же день был задержан.
Он заключен под стражу. Обстоятельства совершенного преступления устанавливаются. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
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