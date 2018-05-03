В Нижнем Новгороде экс-полицейский предстанет перед судом за применение насилия

В Советском районном суде Нижнего Новгорода 4 мая огласят приговор экс-полицейскому, ударившему задержанную. Бывшего сотрудника отдела полиции № 7 по Нижнему Новгороду Павла Берсенева обвиняют в «Превышении должностных полномочий с применением насилия». Об этом сообщает пресс-служба общественной организации «Комитет против пыток».

Напомним, жительница Нижнего Новгорода обратилась в Комитет против пыток. Женщина сообщила правозащитникам, что ночью 2 апреля 2017 года она с друзьями находилась в кафе. В какой-то момент между молодым человеком из ее компании и другими посетителями завязалась драка, дебоширов пытались разнять, затем в кафе прибыли сотрудники полиции.

Как утверждает пострадавшая, полицейские, не объясняя своих действий, потребовали проехать с ними в отдел полиции. Женщина просила стражей порядка разъяснить причину обращения именно к ней, но те, применяя физическую силу, надели на нее наручники и отвезли в дежурную часть. В отделе полиции, нижегородку угрозами заставляли подписать объяснения, которые даже не дали прочесть. Когда задержанная отказалась это делать, сотрудник полиции ударил женщину по лицу.

В итоге, она все же подписала документ, так и не прочитав его, и была отпущена. В тот же день нижегородка обратилась в травмпункт, у нее диагностировали ушиб мягких тканей лица, правого и левого предплечий, растяжение связок плечевых суставов.

В апреле 2017 года следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении оперативного дежурного Павла Берсенева. Предварительное расследование заняло около двух месяцев, затем дело было передано в суд Советского района Нижнего Новгорода. 4 мая 2018 года в суде будет заслушано последнее слово экс-полицейского, после чего подсудимому вынесут приговор.

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Фото: pytkam.net