В Кирове мужчина похитил оборудование в медицинском центре

В отдел полиции №2 УМВД России по городу Кирову поступило сообщение от работников фирмы, занимающейся оказанием медицинских услуг, о том, что ночью к ним в офис было совершено проникновение.

Злоумышленник, около 3 часов ночи свободно войдя в здание, в котором расположено много офисов, поднялся на второй этаж, выбил входную дверь в кабинет данного центра и похитил радиотелефон и прибор для определения биологического возраста, причинив компании ущерб на общую сумму около 20 тысяч рублей.

В результате проведенных мероприятий полицейские установили личность злоумышленника — им оказался кировчанин, 1969 года рождения, ранее неоднократно судимый за хищения.

«С его слов, на кражу он пошел, будучи в состоянии алкогольного опьянения. Похищенное сбыл, вырученные деньги — около 200 рублей — потратил на спиртное», — сообщили в УМВД по Кировской области.

В настоящее время следователем отдела полиции №2 в отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК России «Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение».

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и сбор доказательной базы.