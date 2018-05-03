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Ярославец убил изменившую ему жену десятью ударами ножа
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Ярославец убил изменившую ему жену десятью ударами ножа 

76.ru 51 минуту назад
Фото: 76.ru
В Ярославле следователи возбудили уголовное дело на 35-летнего жителя Брагино, который зарезал свою 44-летнюю любимую.
Всё произошло, как в плохом анекдоте — мужчина слишком рано вернулся домой без предупреждения. Только дальше не смешно, а страшно. Дома застал картину: любимая женщина и посторонний мужчина. Любовник сообразил, что пахнет неприятностями, и убежал. А муж (он был пьян) схватился за нож и набросился на неверную жену.
— Он нанес ей не менее десяти ударов кухонным ножом в лицо, шею и живот, — рассказала старший помощник руководителя СУ СКР по Ярославской области Кристина Гузовская.
Остановиться ревнивец уже не мог — любимую он избил ещё и ногами. Женщина скончалась на месте.
После этого, осознав, что натворил, мужчина пришёл к соседям и всё им рассказал. Те вызвали полицию.
В ближайшее время ему предъявят обвинение. Видимо, наказание будет суровым, потому что такая вспышка ярости у него не впервые. Только в декабре он вышел из колонии, где сидел за похожее преступление — избил человека до смерти.
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