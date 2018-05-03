Мужчину осудили за развращение и спаивание подростков в Вологодской области

43‐летнего жителя Череповца суд приговорил к восьми годам и восьми месяцам лишения свободы за развращение и спаивание подростков. Об этом сообщило ИА FlashNord со ссылкой на пресс‐службу регионального СУ СКР.

По версии следствия, осенью 2016 года обвиняемый показывал двум несовершеннолетним мальчикам порнографические фотоснимки у себя дома. Помимо этого, мужчина неоднократно предлагал гостям спиртное и совершал в их отношении развратные действия.

Также отмечается, что летом прошлого года мужчину не раз видели в обществе подростков.