Мужчину осудили за развращение и спаивание подростков в Вологодской области 

43‐летнего жителя Череповца суд приговорил к восьми годам и восьми месяцам лишения свободы за развращение и спаивание подростков. Об этом сообщило ИА FlashNord со ссылкой на пресс‐службу регионального СУ СКР.
По версии следствия, осенью 2016 года обвиняемый показывал двум несовершеннолетним мальчикам порнографические фотоснимки у себя дома. Помимо этого, мужчина неоднократно предлагал гостям спиртное и совершал в их отношении развратные действия.
Также отмечается, что летом прошлого года мужчину не раз видели в обществе подростков.
В августе прошлого года Новгородский областной суд продлил срок ареста бывшего заместителя главы администрации Великого Новгорода Вадима Фадеева. Его обвинили в распространении детской порнографии и развращении несовершеннолетних.