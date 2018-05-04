Томич, сорвавший зло на своей собаке, предстанет перед судом

Резонансный случай, который произошел в Томске в ноябре прошлого года, взбудоражил общественность. Местный житель, будучи пьяным, поссорился с женой, а накопившуюся обиду решил выместить на своей собаке. Он бросился душить пса, а затем перешел к радикальным мерам: «Мужчина попытался задушить пса, но был остановлен супругой. Тогда он облил животное воспламеняющейся жидкостью и поджег его. Гибель питомца предотвратили находившиеся рядом члены семьи, которые облили собаку водой», — сообщил заместитель прокурора Кировского района Томска Евгений Репях.

Несчастная собака, по счастливой случайности выжила, однако ослепла на один глаз и получила множественные ожоги тела и утратила ухо. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 245 Уголовного кодекса Российской Федерации (жестокое обращение с животными, повлекшее их увечье, если это деяние совершено из хулиганских побуждений, с применением садистских методов).

На данный момент уголовное дело направлено в суд. Живодеру, который пояснил, что не думал о возможных последствиях, а просто «сорвал зло» на собаке, грозит до трех лет лишения свободы.

Фото: pixabay.com.