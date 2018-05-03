Обстоятельства гибели двух таганрожцев при пожаре выясняют следователи 

Обстоятельства гибели двух человек при пожаре выясняют следователи в Таганроге, сообщает следственное управление СКР по Ростовской области.
По данным следствия, 2 мая после тушения пожара в одной из квартир дома на улице Чехова пожарные обнаружили тело женщины 1945 года рождения с ожогами.
На земле рядом с домом нашли тело мужчины 1958 года рождения с травмами, характерными для падения с высоты. Предположительно, горожанин упал с балкона во время пожара.
По предварительным данным, возгорание в квартире произошло из-за неосторожного обращения с огнем.
В настоящее время по факту гибели людей на пожаре проводится доследственная проверка.