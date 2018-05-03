Уборщице вокзала грозит уголовное наказание за незаконное лишение свободы подростков, «намусоривших» в помещении

Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

Уборщица вокзала обвиняется в незаконном лишении свободы пятерых подростков.

По версии следствия, женщина посчитала, что пять несовершеннолетних намусорили в помещении. В результате она не выпустила их из здания вокзала, пока подростки не навели порядок.