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Уборщице вокзала грозит уголовное наказание за незаконное лишение свободы подростков, «намусоривших» в помещении
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Уборщице вокзала грозит уголовное наказание за незаконное лишение свободы подростков, «намусоривших» в помещении 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.
Уборщица вокзала обвиняется в незаконном лишении свободы пятерых подростков.
По версии следствия, женщина посчитала, что пять несовершеннолетних намусорили в помещении. В результате она не выпустила их из здания вокзала, пока подростки не навели порядок.
Случай произошел на станции Удима в Архангельской области, сообщила пресс-служба Следственного комитета России в мессенджере «ТамТам».
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