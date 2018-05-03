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Банда «приморских партизан» приговорена к 103 годам колонии на пятерых
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Банда «приморских партизан» приговорена к 103 годам колонии на пятерых 

Rambler News Service 59 минут назад
Преступная группировка, известная как банда «приморских партизан», признана коллегией присяжных виновной в убийстве четырех человек с целью завладения их имуществом и наркотиками. Пятеро ее членов приговорены в общей сложности к 103 годам колонии строгого режима, сообщают «Новые Известия».
Банда «приморских партизан» стала известна после многочисленных нападений на полицейских и гражданских лиц, убийств, грабежей и угонов автомобилей. Группа была ликвидирована в 2010 году, при задержании члены группировки оказали вооруженное сопротивление.
«Приморских партизан» судили в третий раз. На первом суде их приговорили к крупным срокам заключения, но оправдали на втором суде после апелляции. В итоге на третьем суде их признали виновными и приговорили к срокам от 8 до 25 лет.
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