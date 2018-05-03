Дело «Мавроди из Магнитогорска» направлено в суд

Прокуратура Ленинского района Магнитогорска направила в суд уголовное дело на учредителя кредитного потребительского кооператива «Народная казна».

Прокурор утвердил обвинительное заключение по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество с использованием служебного положения в особо крупном размере».

По версии следствия, местная жительница создала кредитный потребительский кооператив «Народная казна» по принципу финансовой пирамиды. Когда она рухнула, вкладчики лишились более 116 миллионов рублей. Обманутыми оказались 455 человек. В основном, это пенсионеры и пожилые люди.

«После исключения в конце 2015-го из Межрегионального союза кредитных кооперативов, женщина создала новую организацию — потребительский кооператив социального взаимодействия «Народная Казна», используя прежнюю схему. С ее помощью с февраля по ноябрь 2016 года она похитила у девяти граждан более 4,6 млн рублей», — рассказали в прокуратуре Челябинской области

Полученные от вкладчиков средства женщина потратила на покупку валюты и погашение различных кредитов.

Пока обвиняемую заключили под домашний арест. На принадлежащую ей жилую и нежилую недвижимость, а также оргтехнику наложен арест.

Максимальная санкция вменяемой ей статьи предусматривает 10 лет лишения свободы со штрафом до одного миллиона рублей.