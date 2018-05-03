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Финский суд отказался считать секс с 10-летней девочкой изнасилованием
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Финский суд отказался считать секс с 10-летней девочкой изнасилованием 

Lenta.ru 51 минуту назад
Фото: Lenta.ru
В Финляндии Верховный суд отказался пересмотреть решение по делу о половом сношении 20-летнего беженца, просящего убежища в стране, с 10-летней девочкой и не признал его изнасилованием. Об этом сообщает Yle.fi.
Как пишет издание, инстанция не нашла подтверждений тому, что половой акт произошел с применением силы, и оставила приговор без изменений. Преступник проведет в тюрьме три года за «злостную сексуальную эксплуатацию». Имя и происхождение мужчины не уточняются.
Решение вызвало негативную реакцию у депутатов. Парламентарии потребовали внести поправки в уголовный кодекс, согласно которым подобные преступления будут караться более жестко.
Сообщается, что до этого суды первой и второй инстанции (уездный суд региона Пирканмаа и надворный суд города Турку) также не вынесли приговоры по статье «изнасилование при отягчающих обстоятельствах».
В 2017 году кубинский волейболист, ошибочно осужденный в Финляндии за изнасилование, получил от властей страны компенсацию в размере 198 815 евро. Тогда суд Пирканмаа признал виновными пятерых из шести кубинских волейболистов, обвиняемых в изнасиловании при отягчающих обстоятельствах. Четверо спортсменов получили по пять лет тюрьмы, один был приговорен к 3,5 годам заключения.
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