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Неизвестные открыли огонь в банке в Ереване
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Неизвестные открыли огонь в банке в Ереване 

Газета.Ru 38 минут назад
Фото: Газета.Ru
Неизвестные открыли огонь в банке в Армении, сообщает Sputnik Армения.
Как сообщили в полиции, огонь был открыт по полицейским. Очевидцы сообщают о двух раненых.
По неподтвержденным данным, на банк совершено вооруженное нападение.
Новость дополняется.
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