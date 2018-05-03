Неизвестные открыли огонь в банке в Ереване

Неизвестные открыли огонь в банке в Армении , сообщает Sputnik Армения.

Как сообщили в полиции, огонь был открыт по полицейским. Очевидцы сообщают о двух раненых.

По неподтвержденным данным, на банк совершено вооруженное нападение.

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