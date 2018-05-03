В Уфе свидетелей убийства Веры Фойкиной допросят по видеосвязи

3 мая в Советском районном суде города вновь отложили заседание по резонансному делу об убийстве фотомодели. На этот раз слушание перенесли на 10 мая из-за неявки одного из свидетелей гибели Веры Фойкиной.

— На следующее заседание по делу Руслана Саяхова назначена видеоконференция. Кого-то из фигурантов дела будут допрашивать удаленно, — рассказали представители суда.

Убийство произошло в далеком 2012 году. По версии следствия, тогда Руслан Саяхов после вечеринки ударом ножа по горлу убил одноклассницу Веру Фойкину. Тело девушки душегуб вывез в лес в Чишминском районе и сжёг. А сам уехал отдыхать по путевке на Гоа и остался на райском острове преподавать йогу. Родные уфимской фотомодели объявили ее в розыск, а позже тело убитой обнаружили местные жители.