Ещё
В Уфе свидетелей убийства Веры Фойкиной допросят по видеосвязи
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Уфе свидетелей убийства Веры Фойкиной допросят по видеосвязи 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
3 мая в Советском районном суде города вновь отложили заседание по резонансному делу об убийстве фотомодели. На этот раз слушание перенесли на 10 мая из-за неявки одного из свидетелей гибели Веры Фойкиной.
— На следующее заседание по делу Руслана Саяхова назначена видеоконференция. Кого-то из фигурантов дела будут допрашивать удаленно, — рассказали представители суда.
Убийство произошло в далеком 2012 году. По версии следствия, тогда Руслан Саяхов после вечеринки ударом ножа по горлу убил одноклассницу Веру Фойкину. Тело девушки душегуб вывез в лес в Чишминском районе и сжёг. А сам уехал отдыхать по путевке на Гоа и остался на райском острове преподавать йогу. Родные уфимской фотомодели объявили ее в розыск, а позже тело убитой обнаружили местные жители.
Розыском подозреваемого занялся Интерпол. Спустя пять лет после свершения преступления Руслана Саяхова экстрадировали из Индии. Первое слушание по дело состоялось 9 апреля. Тогда по ходатайству защиты было решено проводить заседания в закрытом от журналистов режиме. Свою вину мужчина не признает.
ufa1.ru: последние новости
Многодетная мать из Башкирии, убившая мужа скалкой, получила 4,5 года колонии Адвокат школьника, устроившего резню в Стерлитамаке, просит отпустить подростка под домашний арест Пойдут под суд две подруги, нагревшие уфимцев на 318 миллионов рублей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне побили рекорд бегства в США400
В Макдоналдсе в центре Москвы нашли трупы98
ЦБ резко повысил курс доллара67
Украина пожаловалась на «беспредел» в Керченском проливе216
Скончалась выпавшая из аудитории МГИМО студентка132
Видео
00:18
В Сирии разбился российский истребитель
Армия
01:00
Летучей угрожают компроматом
Шоу-бизнес Другое
07:29
«Валюха» рассказала о продолжении сериала «Сваты»
Шоу-бизнес
00:48
Раскрыты подробности самоубийства Avicii
Шоу-бизнес
03:53
Названа худшая рок-группа в истории
Шоу-бизнес Другое
01:56
Врачи спасают ребенка Елены Воробей
Шоу-бизнес
00:48
В центре Москвы произошла драка со стрельбой
Происшествия
01:26
Решившего проверить прокуратуру россиянина побили лопатой
Происшествия Криминал
02:50
На Параде Победы покажут «Кинжал»
Армия Оружие
02:54
Песчаная буря в Индии убила более 80 человек
Происшествия Азия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение