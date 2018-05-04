В Тюмени участковые уполномоченные полиции выявили факт фиктивной постановки на учет

В ходе профилактического мероприятия участковые уполномоченные отдела полиции № 6 УМВД России по городу Тюмени выявили факт фиктивной постановки иностранных граждан на учет.

Полицейские установили, что с февраля по апрель текущего года нигде официально не трудоустроенная 20-летняя жительница областного центра, за денежное вознаграждение 200 рублей с человека, незаконно зарегистрировала в своей квартире, расположенной в одном из домов по улице Беловежская, 79 иностранных граждан, уроженцев одного из государств СНГ, заведомо зная, что проживать они там не будут.

В настоящее время отделом дознания в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.3 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации». Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 100 000 до 500 000 рублей, либо лишение свободы на срок до трех лет.