Тюменец прописал 40 мигрантов в несуществующем доме

В отношении 43-летнего жителя Тюмени возбуждено уголовное дело по статье 322.3 УК РФ (Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации ).

В прокуратуре Тюменской области рассказали, что мужчина был зарегистрирован в одном из частных домов Тюмени, где проживал в течение нескольких месяцев. В 2007 году обвиняемого отправили в колонию, а дом в это время сгорел.

Таджикистана, С января по апрель 2017 года хозяином несуществующего дома через МФЦ в управление по миграционным вопросам УМВД России по Тюменской области было направлено уведомление о прибытии 40 мигрантов из Кыргызстана Узбекистана , а также Азербайджана . По версии следствия, прописку обвиняемый осуществлял за деньги.

Санкция статьи 322.3 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. А также штраф в размере от 100 тысяч до 500 тысяч рублей, либо принудительные работы на срок до трех лет.