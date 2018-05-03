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Тюменец прописал 40 мигрантов в несуществующем доме
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Тюменец прописал 40 мигрантов в несуществующем доме 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
В отношении 43-летнего жителя Тюмени возбуждено уголовное дело по статье 322.3 УК РФ (Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации).
В прокуратуре Тюменской области рассказали, что мужчина был зарегистрирован в одном из частных домов Тюмени, где проживал в течение нескольких месяцев. В 2007 году обвиняемого отправили в колонию, а дом в это время сгорел.
С января по апрель 2017 года хозяином несуществующего дома через МФЦ в управление по миграционным вопросам УМВД России по Тюменской области было направлено уведомление о прибытии 40 мигрантов из Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, а также Азербайджана. По версии следствия, прописку обвиняемый осуществлял за деньги.
Санкция статьи 322.3 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. А также штраф в размере от 100 тысяч до 500 тысяч рублей, либо принудительные работы на срок до трех лет.
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