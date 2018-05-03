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Сотрудница «Почты России» помогла полиции задержать 32-летнего жителя столицы с поддельным паспортом
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Сотрудница «Почты России» помогла полиции задержать 32-летнего жителя столицы с поддельным паспортом 

Агентство «Москва» 1 час назад
«Почта России» помогла московской полиции задержать гражданина с поддельным паспортом, сообщили в пресс-службе компании.
«В ходе совместной операции службы безопасности «Почты России» и московской полиции за попытку использования поддельного паспорта был задержан 32-летний житель столицы», — говорится в сообщении.
Уточняется, что сотрудница почтового отделения в Москве усомнилась в подлинности паспорта, предъявленного одним из клиентов, и сообщила об этом службе безопасности «Почты России». Гражданин был задержан с поличным в отделении почтовой связи при попытке получения по поддельному паспорту денежного перевода.
«По данному факту следственными органами по Москве в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ», — заключили в пресс-службе.
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