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В Тюмени экс-сотрудника вуза оштрафовали за взятки от студентов
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В Тюмени экс-сотрудника вуза оштрафовали за взятки от студентов 

РИА Новости 20 минут назад
Фото: РИА Новости
ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 мая — РИА Новости. Ленинский районный суд Тюмени в четверг приговорил 28-летнего бывшего ассистента кафедры Тюменского индустриального университета к штрафу в 2,1 миллиона рублей за взятки от студентов, сообщает прокуратура Тюменской области.
"Преподаватель признал свою вину. Суд назначил ему штраф в размере 2,1 миллиона рублей в доход государства. Кроме того, суд постановил конфисковать сумму взятки (165 тысяч рублей) в доход государства", — говорится в сообщении.
По версии следствия, в январе студентам-заочникам предстояло сдать курсовую работу и экзамен по дисциплине «Эксплуатация газопровода» ассистенту кафедры транспорта углеводородных ресурсов. По данным следствия, преподаватель сообщил трем старостам групп, что получить положительные отметки за курсовую работу и экзамен без фактической его сдачи можно путем покупки курсовых работ у предпринимателя, занимающегося полиграфическими услугами.
"Старост это предложение заинтересовало, и они наведались к предпринимателю. Тот назвал стоимость курсовой работы — 6 тысяч рублей, уточнив, что писать ее для каждого студента будет сам ассистент кафедры. При заказе 10 работ старосте она обойдется бесплатно. Старосты о легком способе получения положительных отметок рассказали одногруппникам. При этом они завысили стоимость курсовой работы до 6500 рублей, чтобы разницу забрать себе", — отмечается в сообщении.
С 33 студентов из трех групп в общей сложности было собрано 214,5 тысячи рублей, из них 16,5 тысячи рублей досталось трем старостам, 33 тысячи рублей — предпринимателю за распечатку курсовых работ и 165 тысяч рублей — ассистенту кафедры за положительные отметки за курсовые работы и экзамен без фактической его сдачи.
Прокуратура уточняет, что уголовные дела в отношении 13 студентов, которые обвиняются в даче взятки, направлены в суд. Следственные органы решают вопрос о привлечении к уголовной ответственности и остальных студентов-взяткодателей. Кроме того, уголовные дела направлены в суд и в отношении трех старост, которые обвиняются в посредничестве во взяточничестве.
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