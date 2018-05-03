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Начальника госавиации «Роскосмоса» поместили под арест до 30 июля
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Начальника госавиации «Роскосмоса» поместили под арест до 30 июля 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Руководитель отдела государственной авиации «Роскосмоса» Владимир Борисов будет находиться под стражей, по меньшей мере, до 30 июля. Борисова обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Борисов был помещен в один из московских СИЗО еще в середине апреля. Однако об его аресте стало известно только сегодня.
Как сообщает РБК, обвинение Борисову предъявлено по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). В чем конкретно заключались противозаконные действия Борисова, неизвестно. В «Роскосмосе» к его деятельности в госкорпорации нет. «Следственные мероприятия связаны с деятельностью Владимира Борисова в авиационной отрасли в 2013 году. У „Роскосмоса“ нет вопросов к его работе в госкорпорации», — заявили в «Роскосмосе».
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