Сотрудники ГИБДД задержали в Челябинске мужчин, перевозивших около пяти килограммов гашиша

В ночное время экипаж полка ДПС ГИБДД УМВД России по г. Челябинску осуществлял надзор за дорожным движением на Бродокалмакском тракте. На въезде в город госавтоинспекторы остановили для проверки автомобиль ВАЗ-2105. Находившиеся в транспортном средстве мужчины 1983 и 1992 годов рождения вызвали подозрение полицейских.

При досмотре в одной из сумок сотрудники полиции обнаружили коробку, в которой находилось несколько свертков с веществом растительного происхождения. Для дальнейшего разбирательства задержанных граждан одной из стран ближнего зарубежья доставили в отдел полиции, а изъятое направили на экспертизу. Результаты исследования показали, что в свертках находилось наркотическое средство — гашиш массой около пяти килограммов.