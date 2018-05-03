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Сотрудники ГИБДД задержали в Челябинске мужчин, перевозивших около пяти килограммов гашиша
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Сотрудники ГИБДД задержали в Челябинске мужчин, перевозивших около пяти килограммов гашиша 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
В ночное время экипаж полка ДПС ГИБДД УМВД России по г. Челябинску осуществлял надзор за дорожным движением на Бродокалмакском тракте. На въезде в город госавтоинспекторы остановили для проверки автомобиль ВАЗ-2105. Находившиеся в транспортном средстве мужчины 1983 и 1992 годов рождения вызвали подозрение полицейских.
При досмотре в одной из сумок сотрудники полиции обнаружили коробку, в которой находилось несколько свертков с веществом растительного происхождения. Для дальнейшего разбирательства задержанных граждан одной из стран ближнего зарубежья доставили в отдел полиции, а изъятое направили на экспертизу. Результаты исследования показали, что в свертках находилось наркотическое средство — гашиш массой около пяти килограммов.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «г» части 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Максимальная санкция данной части статьи — лишение свободы на срок до 20 лет. Задержанные помещены в изолятор временного содержания в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.
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