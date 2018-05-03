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Неизвестные открыли стрельбу в банке в Армении
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Неизвестные открыли стрельбу в банке в Армении
РИА Новости
57 минут назад
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РИА НОВОСТИ
. НЕИЗВЕСТНЫЕ ОТКРЫЛИ СТРЕЛЬБУ В БАНКЕ В
АРМЕНИИ
, ОДИН ПОЛИЦЕЙСКИЙ РАНЕН, СООБЩИЛИ РИА НОВОСТИ В ПРЕСС-СЛУЖБЕ ПОЛИЦИИ
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