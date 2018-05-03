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Судебный пристав арестован за взятку полицейскому в Дзержинске
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Судебный пристав арестован за взятку полицейскому в Дзержинске 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Дзержинский судебный пристав подозревается в даче взятки сотруднику полиции. Об этом сообщается на сайте Дзержинского городского суда.
Как было установлено следствием, днем 27 апреля подозреваемый, находясь в машине во дворе дома по улице Гайдара, передал через посредника взятку оперуполномоченному отдела экономической безопасности и противодействия коррупции. Размер взятки составил 200 тысяч рублей.
Полицейский должен был оказать судебному приставу помощь в прекращении процессуальной проверки сообщения о преступлении и должен был не рассказывать работодателю подозреваемого о прекращении данной проверки.
Подозреваемый находится под домашним арестом до 26 июня.
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