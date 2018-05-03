Судебный пристав арестован за взятку полицейскому в Дзержинске

Дзержинский судебный пристав подозревается в даче взятки сотруднику полиции. Об этом сообщается на сайте Дзержинского городского суда.

Как было установлено следствием, днем 27 апреля подозреваемый, находясь в машине во дворе дома по улице Гайдара, передал через посредника взятку оперуполномоченному отдела экономической безопасности и противодействия коррупции. Размер взятки составил 200 тысяч рублей.

Полицейский должен был оказать судебному приставу помощь в прекращении процессуальной проверки сообщения о преступлении и должен был не рассказывать работодателю подозреваемого о прекращении данной проверки.

Подозреваемый находится под домашним арестом до 26 июня.