«Ботаник» из Ноябрьска наладил производство конопли на даче (ВИДЕО)

В Ноябрьске 32-летний пермяк выращивал на даче коноплю по нормам высокого земледелия. Чтобы одурманивающие растение цвело и пахло мужчина ухаживал за ним с особой заботой, оборудовав систему освещения.

Конопляный «сад» сотрудники полиции обнаружили в дачном поселке «Мечта». Как сообщили в пресс-службе окружного УМВД, при осмотре дома было изъято восемь упаковок с семенами для выращивания конопли, 23 куста в стадии культивирования, предметы для культивации растений и для расфасовки наркотических средств. Общая масса растений составила более одного килограмма, что является крупным размером.

Накрыли нарколабораторию 11 апреля сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков, уголовный розыск ноябрьского отдела полиции при силовой поддержке спецназа «Гром».

Возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 228 УК РФ «незаконное хранение наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов», части 1 статьи 231 УК РФ «незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства».